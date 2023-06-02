В Прикамье Фонд «Все для Победы!» отметил первую годовщину

Фото: Правительство пермского края

Проект «Народный фронт. Все для Победы!» начал свою работу 31 мая 2022 года. За прошедший год к проекту подключились тысячи жителей Пермского края.

Фонд «Все для Победы!» появился по инициативе Народного фронта в Пермском крае для поддержки военнослужащих и мирных жителей Донбасса. Благодаря его работе в зону спецоперации поступают продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары первой необходимости, тактические аптечки, маскировочные сети, печи-буржуйки, квадрокоптеры, автотранспорт и многое другое.

Народный фронт каждую посылку адресно передает землякам «за ленточку», каждый рубль, поступивший в адрес фонда, работает на победу.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного годовщине созданий фонда «Все для Победы!», главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников от имени полномочного представителя президента РФ Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поблагодарил членов регионального штаба Народного фронта и волонтеров за активную работу в оказании помощи участникам спецоперации и жителям новых присоединенных территорий.

«Проект Общероссийского народного фронта «Все для Победы» объединил людей по всей России, позволил оказать действенную помощь военнослужащим в зоне спецоперации и жителям Донбасса», - отметил Сергей Половников.

Волонтеров и территориальные коллективы федеральных структур, внесших вклад в сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и бойцов на передовой, отметили благодарственными письмами от имени руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

Благодарность также получила семья пенсионеров Светланы и Виктора Макаровых. Они всей семьей изготавливают носилки для транспортировки раненых, которые очень хвалят бойцы.

Ещё одна семья, которая вносит вклад в победу, – Петр и Надежда Ахпашевы. На их производстве с самого начала специальной военной операции изготавливают и передают для бойцов пятиточечники.

Благодарственным письмом главного федерального инспектора за организацию деятельности проекта отметили руководителя регионального исполкома ОНФ в Пермском крае Елену Шлыкову.

«Проект создавался, чтобы дать возможность каждому неравнодушному гражданину поддержать защитников и мирных жителей Донбасса, а сейчас уже всех новых территорий Российской Федерации», – отмечает Елена Шлыкова.

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