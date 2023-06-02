В Прикамье пожар в частном доме унес жизни двух человек

Фото: Сергей ГАПОН

В поселке Пожва Юсьвинского муниципального округа 1 июня произошел пожар в частном доме по улице Шевченко. Подробнее об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 20:09. К месту ЧП выехали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Оказалось, что загорелись мебель и домашние вещи. Полностью потушить огонь удалось в 21:30. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров.

К сожалению, погибли два человека — мужчина и женщина. Сейчас проводятся проверки и устанавливаются причины случившегося.

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