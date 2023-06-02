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НовостиОбщество2 июня 2023 3:53

В Перми комиссия согласовала строительство сквера у ТРК «СпешиLove»

Там также появится новый жилой комплекс
Лела Минадзе
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала строительство рядом с ТРК «СпешиLove» нового сквера. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Заседание прошло 31 мая. Сквер обустроит компания «Оникс». Напомним, что комплексным развитием участка у торгового центра занимается структура группы «Оникс» — ООО «Горизонт». Компания намерена построить там жилой комплекс с предусмотренными в домах площадями для поликлиники и досугового центра, а также детсад на 312 мест.

Сквер появится рядом с новым ЖК. Он займет участок в 3,1 га.

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