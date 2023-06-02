Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 2 июня к 08:00 наиболее сложная дорожная ситуация складывается в центральной части Перми. Затруднения в движении есть на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Екатерининской до ул. Пушкина, кольце Колхозной площади, ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

Традиционный затор в 5-6 баллов на ш. Космонавтов в районе строительства перехода от ул. Крисанова к ул. Столбовой.

Можно потерять время в пробке на ул. Леонова при подъезде к ул. Промышленной со стороны Южного обхода. Такая же ситуация при выезде на ул. Промышленную с ул. 1-й Верхне-Муллинской.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 30 км. Температура воздуха +16 градусов, облачно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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