В Прикамье разыскивают 36-летнюю женщину, которая пропала 18 мая

Фото: поисковый отряд "Регион59".

Уже две недели в Пермском крае разыскивают 36-летнюю Марину Викторовну Останину. Она ушла из дома на улице Вильямса в микрорайоне Гайва в Перми еще 18 мая около 10 утра и пропала.

Пропавшая среднего телосложения, ее рост 175 сантиметров, волосы русые.

Была одета в черные штаны с леопардовыми вставками, синюю кофту, красно-синюю рубашку как на фотографии.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» просят всех, кому известно местонахождение Марины Останиной, сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция;

112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

8-912-880-41-60 - волонтёры;

8-958-244-12-84 - Юлия.

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