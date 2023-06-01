В Перми прекратили поиски 17-летнего подростка, который пропал накануне Дня защиты детей

Фото%: поисковый отряд "Регион59".

Как мы писали, в селе Дворец Очерского района в ночь на 1 июня пропал 17-летний подросток. Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили его поиски. И вот они сообщили, что пропавший парень нашелся.

- Найден, жив! Просьба снять репосты, - обратились они к пользователям соцсетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего без вести жителя Пермского края выходила незнакомка и не хочет возвращать его в семью

Почти три года назад мужчина упал с коня, потерял память и теперь не помнит, что у него была жена и трое детей (Подробнее...)