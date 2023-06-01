МЧС предупреждает о сильном ветре, тумане и грозах в Прикамье 2 июня

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погодных условий. По данным ЦГМС, в течение дня 2 июня местами на территории Прикамья ожидаются грозы и туман. При грозе возможно усиление ветра, порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду.

Спасатели рекомендую пермякам быть более осторожными и внимательными. Во время непогоды не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины возле них.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

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