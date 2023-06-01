Фото: Полиция Прикамья / Telegram

В Пермском крае полицейские спасли прохожего, которого пырнули ножом в грудь. Инцидент произошел в ночь на 25 мая в селе Барда. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

При патрулировании лейтенант полиции Фазиль Хасанов и младший лейтенант полиции Данил Адилов увидели мужчину, который сидел на краю проезжей части. В этот момент мимо проезжала бригада скорой помощи. Сотрудники ДПС помогли медикам доставить пострадавшего на носилках в автомобиль. О произошедшем сообщили в дежурную часть.

На месте работала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что во дворе жилого дома в селе Барда между тремя пьяными мужчина произошла драка. Однако их спор быстро превратился в поножовщину. Один из них взял нож и ударил товарища. Потерпевший с ножевыми ранениями вышел из двора дома и в нескольких метрах упал на землю.

Теперь обстоятельства драки выясняют правоохранительные органы. В настоящее время все участники конфликта установлены и опрошены. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

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