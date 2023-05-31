Программное обеспечение Сбера InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux

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Сбер и ГК «Астра» успешно завершили испытания совместимости разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition.

InterSphere включено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Это мультиплатформенное решение предоставляет полный спектр функционала по работе с наличностью, контактными и бесконтактными картами, обеспечивает быстрый ввод данных с использованием штрихкодов, позволяет идентифицировать клиента с помощью лицевой биометрии и т. д.

Программное обеспечение может использоваться при управлении банкоматами, системами электронной очереди, вендинговыми аппаратами, электронными кассирами, билетными терминалами, автоматизированными депозитарными машинами, паркоматами, рекламными медиаповерхностями, кассами самообслуживания.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система с широким современным функционалом и комплексом уникальных средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включён в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные. Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Интеграция с Astra Linux позволяет нашему InterSphere обслуживать устройства, применяемые в различных отраслях экономики. 80% программного обеспечения банкоматов Сбера эффективно работает на InterSphere, и теперь мы готовы предложить нашу разработку рынку. Среди потенциальных клиентов мы видим государственные учреждения, организации здравоохранения, ретейла, общественного питания, транспорта и т. д. Наше программное обеспечение позволит снизить зависимость от иностранных вендоров, сократив расходы при высоком уровне безопасности и производительности систем».

Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»:

«Одно из стратегически важных направлений развития программного стека ГК "Астра" — это обеспечение его 100%-ной совместимости с актуальными для рынка продуктами других ИТ-разработчиков. ОС Astra Linux Special Edition выбирают в качестве платформы компании разного масштаба и отраслевой специфики. Успешная сертификация InterSphere в рамках программы Ready for Astra Linux — это ещё один шаг на пути формирования экосистемы отечественных решений для значимых сфер экономики».