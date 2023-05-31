В Краснокамске построили дом для расселения 113 семей из аварийного жилья

Фото: Правительство Пермского края

Знаменательное событие произошло на днях в Краснокамске. В городе ввели в эксплуатацию четырехэтажный многоквартирный дом на ул. Уральской, 10. Ключи от новых квартир получат 113 семей из аварийного жилья.

В министерстве строительства Пермского края пояснили, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в новый дом через месяц заселятся более 350 человек. В новых квартирах строители выполнили чистовую отделку помещений, на кухне есть газовая плита, а в ванной комнате – вся необходимая сантехника.

В ближайшее время администрации Краснокамского округа предстоит поставить дом на кадастровый учет и сформировать график передачи квартир новоселам.

Помимо Краснокамска в период с 2022 по 2024 год перед краевыми властями стоит задача по возведению многоквартирных домов для расселения ветхого жилья еще в 17 муниципалитетах региона. Заключены контракты на приобретение 2,5 тыс. квартир в строящихся домах.

«Как не раз уже отмечалось, аварийный фонд продолжает расти, при этом в территориях региона наблюдается дефицит жилых помещений на вторичном рынке недвижимости. Именно поэтому ведем в регионе активное строительство домов для расселения аварийного жилья. В этом и следующем году благодаря национальному проекту запланировано возведение в территориях жилищного фонда общей площадью порядка 120 тыс. кв. метров», – отмечает министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов.

Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае до конца 2023 года в комфортные условия переедут 3,7 тыс. человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда составит 66 тыс. кв. метров. Новостройки планируется ввести в эксплуатацию в 2023 и до конца 2024 годов. С 2019 года в Прикамье уже расселили 432 тыс. кв. метров жилья, комфортные условия проживания обрели 29 тыс. человек.

По данным федерального Фонда развития территорий, Пермский край входит в топ-3 регионов России по расселению аварийного жилья.

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