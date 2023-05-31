В Перми наказали двух девушек, из-за которых экстренно приземлился самолет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми наказали двух девушек, которые спровоцировали экстренную посадку самолета. Инцидент произошел вечером 22 мая. Самолет авиакомпании UTair, летевший из Сургута в Москву, экстренно приземлился в пермском аэропорту. Причиной стало – ухудшение состояния здоровья пассажира.

Выяснилось, что на борту во время полета стало плохо одному из пассажиров. По словам других пассажиров и бортпроводников, женщина летела вместе с приятельницей, которая на момент посадки вела себя крайне неадекватно. На место вызвали бригаду скорой помощи, сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Одну из подруг медики отвезли в реанимацию наркодиспансера. Врачам удалось привести в чувства 23-летнюю девушку. Ее приятельницу доставили в линейный отдел полиции. У обеих в крови обнаружили следы запрещенного сильнодействующего синтетического вещества.

Бутылочки с веществом также нашли и в ручной клади девушек. Это оказалось 15-процентная концентрация 1,4-бутандиола, которое относится к прекурсорам и запрещено в свободном обороте. Пассажирки признались, что наркотик приняли в Сургуте незадолго до взлета самолета.

В отношении девушек составили протоколы за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Одной из нарушительниц суд назначил в качестве наказания арест на 5 суток. А ее подругу оштрафовали на 4 тысячи рублей.

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