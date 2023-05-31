Советник главы города Виктор Агеев увольняется из администрации Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший вице-мэр Виктор Агеев покидает администрацию Перми. Он уходит с должности советника главы города. Его последним рабочим днем станет пятница, 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Виктор Агеев работает в мэрии с 2010 года. Он занимал разные должности. В частности, он курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы. В январе 2017 года он был назначен заместителем председателя правительства Пермского края, министра экономического развития и инвестиций.

Однако в июле того же года Виктор Агеев вернулся в администрацию Перми, где продолжил свою трудовую деятельность в должности первого заместителя главы города. В феврале 2023 года он покинул этот пост. С 1 февраля его назначили советником главы Перми.

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