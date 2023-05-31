За год реальная зарплата жителей Пермского края выросла на 4,7%

Фото: Олег ЗОЛОТО

За март в Пермском крае средняя номинальная начисленная зарплата работников составила 56085 рублей. Это на 7,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот реальная зарплата жителей Прикамья за год увеличилась лишь на 4,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным статистического ведомства, в марте самая высокая зарплата в Пермском крае была у тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых – 88,3 тыс. рублей. Далее идут сотрудники финансовой и страховой сферы – 79,2 тыс. рублей. На третьем месте по уровню зарплаты оказались работники, занятые в сфере информации и связи – 72,8 тыс. рублей.

Самый низкий заработок в Прикамье зафиксирован у сотрудников в административной деятельности – 34,8 тыс. рублей, а также у работников, которые занимаются операциями с недвижимостью – 33,2 тыс. рублей.

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