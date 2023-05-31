Бывшего главу УФССП Пермского края приговорили к 10 годам колонии за взятки

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пермский районный суд вынес приговор бывшему руководителю службы судебных приставов Пермского края Игорю Кожевникову. Его признали виновным в 38 преступлениях, связанных с получением взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в период с февраля 2017 года по июнь 2018 года г-н Кожевников, возглавляя краевое УФССП, вместе с соучастниками получил взятки на сумму более 15 млн рублей. Кроме того, совместно со своей подчиненной Александрой Мардановой главный судебный пристав организовал преступную схему обналичивания денежных средств через счета отдела УФССП. Таким образом приставы незаконно вывели более 222 млн рублей.

В результате, суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 15 млн рублей. Также ему в течение 7 лет запрещено занимать должности на госслужбе. Кроме того, лица, являвшиеся посредниками или передавшие взятки обвиняемому, привлечены к уголовной ответственности.

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