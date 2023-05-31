В Пермь готовятся зайти еще пять новых китайских брендов автомобилей

Фото: Рамиль Галиев

Китайский автопром продолжает наполнять региональный рынок новыми брендами. В ближайшие месяцы в Перми появятся сразу пять китайских марок автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, в мае группа «Альфа-Гарант» уже открыла в краевой столице салон кроссоверов Forthing. Также летом в Перми ожидается запуск продаж автомобилей из Китая SWM, Jaecoo, Livan и Jetour. Кроме того, планируется открытие еще одного нового автосалона, в котором будет представлена марка BAIC.

Эксперты отмечают, что некоторые из новых брендов малоизвестны не только в России, но и в Китае. В связи с этим, их ожидают не очень активные продажи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65