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НовостиОбщество31 мая 2023 9:14

В Пермь готовятся зайти еще пять новых китайских брендов автомобилей

Среди них – SWM, Jaecoo, Livan, Jetour и BAIC
Екатерина Оборина

Фото: Рамиль Галиев

Китайский автопром продолжает наполнять региональный рынок новыми брендами. В ближайшие месяцы в Перми появятся сразу пять китайских марок автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, в мае группа «Альфа-Гарант» уже открыла в краевой столице салон кроссоверов Forthing. Также летом в Перми ожидается запуск продаж автомобилей из Китая SWM, Jaecoo, Livan и Jetour. Кроме того, планируется открытие еще одного нового автосалона, в котором будет представлена марка BAIC.

Эксперты отмечают, что некоторые из новых брендов малоизвестны не только в России, но и в Китае. В связи с этим, их ожидают не очень активные продажи.

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