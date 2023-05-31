В Перми гипермаркет «Ашан» оштрафовали на 150 тысяч рублей за незаконную рекламу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермское УФАС оштрафовало гипермаркет «Ашан» на 150 тысяч рублей за незаконную рекламу товара. Причиной стали листовки и баннер с надписью об акции на коробках с куриным яйцом. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее на рекламные объявления в магазине «Ашан», расположенном на улице Спешилова, 114, пожаловались пермяки. Заявитель рассказал, что купил куриное яйцо в упаковке из 30 штук и заплатил 236 рублей. На стойке рядом с товаром находилась вывеска «Скидка АКЦИЯ на ВСЁ -40%!». Однако скидки на самом деле не было. При оплате товара на кассе покупателю скидку не предоставили.

УФАС усмотрело в данной ситуации нарушение Закона о рекламе и признало незаконной рекламу товара в гипермаркете. В результате, продуктовую сеть «Ашан» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

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