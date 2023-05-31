В Перми отреставрировали здание Благородного собрания

Фото: пресс-служба Корпорации развития Пермского края

В Перми завершилась реставрация здания Благородного собрания по улице Сибирской, 20. Об этом сообщили в Корпорации развития Пермского края.

Здание признано объектом культурного наследия. Реставрировать его начали летом прошлого года. В ходе работ отремонтировали фасад и входные группы, а также обновили оконные конструкции и кровлю.

Здание Благородного собрания было построено в 1830-е годы. Известно, что в нем останавливались Антон Чехов и адмирал Колчак. Там также проходили балы и благотворительные концерты. В начале ХХ века в здании открыли первый в Перми кинотеатр.

С весны прошлого года объект перешел в краевую собственность. Теперь там хотят обустроить современное культурное пространство.

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