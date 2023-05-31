В центре Перми за 110 млн рублей продают деловой центр

Фото: 2ГИС

В Перми продается деловой центр, расположенный в Ленинском районе по улице Советской, 54. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.

На продажу выставлен земельный участок в 19 соток и трехэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Стоимость — 110 млн рублей. Здание сдается долгосрочным арендаторам.

По данным 2ГИС, в деловом центре находятся мини-отель, бар, автошкола, туристическое агенство, языковой центр для детей, юридическая компания и строительные организации. В здании два входа. Один ведет в офисные помещения на втором и третьем этаже, а другой — на первый этаж, где размещается развлекательное заведение.

В объявлении отмечается, что во внутреннем дворе можно построить здание высотой до пяти этажей.

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