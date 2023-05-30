В Центре спасения показали медвежонка-сироту Машеньку, найденную в прикамском лесу

Машенька поступила в Центр спасения истощенной.

Медвежонок Маша, которую нашли в Гайнском округе на островке, окруженном рекой Весляна продолжает находиться в Центре спасения медвежат-сирот. Детеныш бурого медведя был очень слаб и истощен. Ее откармливают молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов, чтобы помочь побыстрее начать набирать вес.

- Мы прекрасно понимаем, что вы все очень переживаете за медвежат, а мы, к великому нашему сожалению, не имеем возможности достаточно часто освещать наши медвежьи новости… Исправляем положение дел и сообщаем вам: в медвежьих владениях все в порядке!

Иван (Костромской) да Марья (Пермская) пока не отличаются солидными размерами, особенно маленькая медведица Машенька. Мы по-прежнему очень внимательно следим за состоянием этих двух медвежат и усиленно их откармливаем, так как они к нам поступили очень худыми, если не сказать истощенными.

Специалисты центра засняли медвежат в лесу и поделились видео.

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