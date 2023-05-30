Пропавшего по пути из Перми в поселок Ергач пенсионера нашли погибшим

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае окончены поиски 70-летнего пенсионера, который пропал по дороге из Перми в поселок Ергач. Как сообщает Поисковый отряд им. Ирины Бухановой, пожилого мужчину нашли погибшим.

– Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда к посту о пропавшем мужчине.

Что с ним случилось и при каких обстоятельствах он погиб, пока не сообщается.

Напомним, пенсионера искали с 20 мая. Мужчина выехал из Перми и отправился в поселок Ергач Кунгурского района. Но там он так и не появился. С тех о его судьбе ничего не было известно. Также сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Его искали родственники, волонтеры и полиция.

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