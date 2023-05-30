В Перми спасатели вызволили попавших в беду собаку и кота

Наши питомцы Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Пермские спасатели приходят на помощь в трудную минуту не только жителям города, но и их четвероногим питомцам. Порой, они попадают в такие ситуации, что вызволить их могут только профессионалы с использованием арсенала специальных средств.

Что затеял молодой пес в одной из пермских квартир не могут предположить даже его хозяева. В один из дней на прошлой неделе они услышали завывание своего четвероного питомца из туалетной комнаты. Оказывается, он засунул свою любопытную мордашку между ножкой и чашей унитаза. Все попытки пса самостоятельно освободиться из плена не увенчались успехом. Не помогла ему в этом и его хозяйка, которой пришлось вызывать сотрудников Пермской городской службы спасения. Прибывшие спасатели достали из-под унитаза шалуна целым и невредимым.

Такие же переживания своим хозяевам доставил кот, который решил подышать свежим воздухом. Для этих целей он выбрал окно. Что увидел на воле котофей, знает только он сам. Ему хватило мгновения, чтобы не удержаться в окне и спикировать с него на крышу пристроя. Все увещевания хозяев не смогли заставить испуганного до смерти кота спрыгнуть на землю в их объятия. В этом случае вновь пришли на помощь городские спасатели. Они забрались на крышу пристроя к дому и вернули героя «космоса» его владедьцам.

Пермская городская служба спасения приходит на помощь по тел. 204-01-12.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru