Летом на пермской эспланаде выступит группа «Любэ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом в Перми в рамках празднования 300-летия состоится фестиваль «Оружие Победы». О важных событиях фестиваля рассказал его Гавриил Гордеев на пресс-конференции, посвященной реализации программы юбилея Перми.

10 июня пройдет торжественный концерт «Вера в Победу», организованный совместно с Пермской епархией. 11 июня откроется масштабная экспозиция на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» и в музее пермской артиллерии. На ней будет представлена историческая и современная военная техника, созданная на пермских предприятиях.

2 июля на площади Трех столетий возле Речного вокзала состоится открытие памятной стелы, посвященной присвоению Перми звания «Город трудовой доблести». В этот же день запланировано выступление группы «Любэ». Концерт пройдет на городской эспланаде.

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