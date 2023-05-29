Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин представили главные проекты к 300-летию Перми

Фото: permkrai.ru

В информагентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная реализации программы 300-летия Перми. На ней зампредседателя Правительства РФ, глава федерального оргкомитета Дмитрий Чернышенко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и члены оргкомитета «Пермь-300» рассказали о ключевых событиях юбилея. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в ходе подготовки к юбилею Пермь стремительно меняется.

– При поддержке Правительства РФ команда губернатора сформировала инфраструктурную программу. Особо важно, что после юбилея многие проекты будут развиваться, но значительная часть будет реализована в этом году. Город становится более комфортным и привлекательным для туристов. В общей сложности за 2022 и 2023 годы из федерального бюджета в рамках реализации федеральных программ и нацпроектов выделено более 80 млрд рублей, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко за поддержку в реализации проектов.

По словам губернатора, на сегодняшний день в инфраструктурную программу «Пермь 300» включено 240 объектов – от парков и скверов до крупных и масштабных. Один из приоритетных объектов в сфере культуры – это строительство Пермской художественной галереи. Новое здание будет иметь площадь около 20 тысяч квадратных метров. Ее планируется открыть для посетителей в 2024 году.

Еще один значимый проект – детская краевая музыкальная школа. Она будет расположена в Дзержинском районе Перми на улице Энгельса, 6. В школе смогут обучаться 350 детей с 1-го по 11-й классы. Зачисление в школу будет проводиться на основе конкурсного отбора, в котором смогут принять участие все желающие. Возраст поступления – с 6,5 лет. Предполагается, что учебный процесс в школе начнется с 1 сентября 2024 года.

В числе приоритетных проектов в сфере образования значится создание межвузовского кампуса мирового уровня. На территории площадью более 15 га разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Обновляется и совершенствуется инфраструктура объектов среднего профессионального образования.

В сфере здравоохранения один из ключевых проектов является новая краевая инфекционная больница. Ее строят на улице Леонова, 84 в Индустриальном районе Перми. В медучреждении будет обеспечен полный цикл всех процессов: от диагностики до лечения. Она рассчитана на 232 койко-места. Амбулаторно-диагностическое отделение будет принимать до 80 пациентов в смену.

Флагманский объект спортивной инфраструктурной программы «Пермь-300» – универсальный дворец спорта на 10,5 тысяч мест. Объект планируется использовать для занятий различных видов спорта и принимать соревнования самого высокого уровня.

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