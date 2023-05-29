В Прикамье скончался главный редактор газеты «Сельская новь» Евгений Бочкарев

Фото: perminfo.com

В Пермском крае на 42-м году жизни скоропостижно скончался главный редактор газеты «Сельская новь» Березовского района Евгений Бочкарёв. Его не стало 27 мая. Об этом сообщает Пермское краевое отделение Союза журналистов России.

Уроженец села Березовка почти в самом начале трудовой биографии попал в местную газету. Евгений Леонидович всю свою жизнь посвятил служению газетному делу. Он начал работу в газете с должности корреспондента. А в 2020 году возглавил издание.

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