На города Пермского края 29 мая обрушился шквалистый ветер

Фото: Опасные природные явления Пермского края (Irina Kochurova) / Telegram

Днем в понедельник, 29 мая, в некоторых городах Пермского края прошел шквалистый ветер и ливень. Настоящая стихия бушевала в Кудымкаре и Нытве. Местные жители активно публикуют в социальных сетях фото и видео сильного ветра с дождем. Буря продолжалась около 15 минут. Также шквал и сильный ливень наблюдался в Краснокамске.

В Перми также прошли сильный дождь с грозой. Ожидается шквалистый ветер, скорость которого может достигать до 18-24 метров в секунду. Синоптики отмечают, что последствия стихии могут быть такими же, как 10 июля 2019 года. Тогда шквал прошёл через центр города, вызвав значительные разрушения.

Напомним, сегодня через территорию Пермского края проходит потенциально опасный холодный фронт. Главной его особенностью является значительная скорость ветра и благоприятные условия для развития шквалов, сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

По данным синоптиков, после прохождения холодного фронта температура воздуха может понизится до +20 градусов. Ближайшая ночь также ожидается прохладной, в пределах +8...+13 градусов.

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