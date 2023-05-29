На Пермский край надвигаются шквалы и смерчи

Фото: Евгения ГУСЕВА

Над северо-западом Пермского края 28 мая сформировалось одиночное мощное кучево-дождевое облако. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, это может быть суперячейка — разновидность грозового облака.

Отмечается, что такое облако может вызвать шквалы и смерчи. Они ожидаются в Гайнском районе и в соседнем Усть-Куломском районе Республики Коми.

Также над Пермским краем сформировалась еще одна более мощная суперячейка. Она смещается с Кировской области в Республику Коми.

Кроме того, 29 мая в Перми и крае будет сильный ветер с порывами до 25 м/с и выше.

Подробнее о погоде на этой неделе в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Он отметил, что на этой неделе температура будет плавно снижаться, и закончится весенняя засуха, которая длилась более двух месяцев. Существенные осадки ожидаются в конце недели.

«Эта неделя будет отличаться активной грозовой деятельностью. Также пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться очень сильным ветром, который может привести к разрушениям. 29 мая около полудня ожидается его прохождение через Пермь». — уточнил Андрей Шихов.

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