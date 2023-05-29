Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 29 мая к 08:00 серьезные заторы в 7-9 баллов появились на нескольких участках дорог в микрорайоне Вышка-1: на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой, ул. Мостовой от ул. Московской до пл. Восстания, ул. Фокинской от ул. Либкнехта до ул. Мостовой.

Схожая ситуация складывается в микрорайоне Вышка-2 на ул. Соликамской в месте пересечения с ул. Гашкова.

В центре города скопление транспорта на подъезде к Коммунальному мосту: на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской, ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

В районе ДКЖ заторы в 5-7 баллов на ул. Энгельса, ул. Боровой и ул. Локомотивной.

В этот час можно потерять время на основной развязке Индустриального района в районе ТЦ «Колесо» на ш. Космонавтов со стороны Западного обхода, ул. Промышленной и ул. Оверятской. Традиционный затор сформировался на ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную со стороны Южного обхода.

На ул. Стахановской в 8-балльной пробке встал транспорт перед ш. Космонавтов.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 28 км. Температура воздуха +21 градус, на небе дымка. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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