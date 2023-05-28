Реконструкция «Площади Трех столетий» завершена в Перми

Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина.

Еще одно обновленное городское пространство готово в Перми к 300-летнему юбилею. Это «Площадь Трех столетий» около Перми I.

Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина.

- Как и обещал, завершили в срок реконструкцию «Площади Трех столетий», - написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Для транспорта здесь сделали разворотное кольцо, для гуляющих – променад, скамейки и озеленение.

Площадь действительно сильно поменялась и отличается от того, что долгие годы привыкли видеть здесь пермяки. Она выложена плиткой, подсвечена фонарями под старину, реставрированы и фасады зданий.

Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина.

На обновленной площади уже начали устанавливать памятную стелу от «Мотовилихнских заводов».

- Приходите полюбоваться еще одним обновленным городским пространством, - пригласил пермяков губернатор.

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