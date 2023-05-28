После громкого хлопка в частной компании в Пермском районе начался пожар

Фото с места ЧП: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Вечером 27 мая жители поселка Осенцы в Пермском муниципальном округе услышали громкий хлопок, после чего в небо начали идти клубы дыма. В МЧС рассказали, что произошло.

- Сообщение о пожаре на улице Ермашевская в поселке Осенцы в Пермском муниципальном округе поступило 27 мая в 20.43, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту пожара были направлены 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Было установлено, что пожар произошел в частной компании, где загорелась обшивка в металлических резервуарах.

Локализовать пожар удалось в 21.07, а полностью ликвидировать огонь в 21.15. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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