В Перми нашли погибшим пропавшего мужчину

Сергея нашли погибшим.
В Перми окончены поиски пропавшего 32-летнего Сергея Туляева. Он найден погибшим, об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Сергей ушел из дома по улице 50 лет Октября в селе Гамово утром, 25 мая, и исчез. Подробности случившегося не сообщаются.
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