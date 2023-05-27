В Перми нашли погибшим пропавшего мужчину

Сергея нашли погибшим.

В Перми окончены поиски пропавшего 32-летнего Сергея Туляева. Он найден погибшим, об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Сергей ушел из дома по улице 50 лет Октября в селе Гамово утром, 25 мая, и исчез. Подробности случившегося не сообщаются.

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