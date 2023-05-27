В Перми состоялось открытие Национального финала «Российской студенческой весны»

На Студвесну приехали тысячи студентов из разных регионов страны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь на ближайшие три дня станет главным молодежным центром. 26 мая стартовал Национальный финал «Российской студенческой весны», в котором примут участие более 3500 человек из более чем 80 регионов страны. Проект реализуется Российским Союзом Молодежи при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Приветственное слово студентом направил Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Уверен, что каждый найдет занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актерском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и весеннего настроения».

Поддержал его слова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «За 30 лет «Студенческая весна» открыла России большое число талантов – уверен, что и в эти дни зажгутся новые звезды. В Перми финалисты сразятся и в традиционных, и в новых конкурсных номинациях. В «Прорыве года» впервые будут названы самые эффективные команды – собравшие медали в не менее чем в половине из номинаций, на которые заявились. Желаю всем успешно выступить, найти новых друзей и единомышленников. А еще – открыть для себя Пермь и Пермский край, наш гостеприимный регион с большими возможностями для молодежи».

Непростая задача стоит и перед членами жюри, которым предстоит оценить более полутора тысяч конкурсных работ.

Открытие прошло на площади перед Театром-Театром в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Студвесна – это всегда ярко, талантливо, красиво, по-молодежному динамично, - сказал Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий отметил. - Это дух дружбы и товарищества даже в соревновании. Это всегда признание в любви к нашей стране и нашим традициям. А еще это всегда что-то новое и старт к будущим достижениям.

На пощади перед Театром-Театром установили трибуны, на которых расположилось более 4000 тысяч студентов. В центре был установлен длинный зеркальный подиум, символизирующий реку и сцена.

Шоу получилось ярким и эффектным благодаря театральной компании «Немхат», под руководством номинанта национальной театральной премии «Золотая маска», режиссера победоносной Пермской Студвесны прошлого года Александра Шумилина.

Победители «Студенческой весны», которые будут бороться за денежные призы, проявят себя в 54 номинациях и 28 подноминациях по десяти конкурсным направлениям победители будут определены 31 мая.