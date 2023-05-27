В состав краевого Молодежного парламента Прикамья войдет студент, участвовавший в СВО

Студент медвуза станет членом Молодежного парламента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли решение о включении в состав краевого Молодежного парламента Пермского края студента медуниверситета Даниила Степанова. Даниил участник специальной военной операции.

Он проходил военную службу в 45-й отдельной гвардейской бригаде ВДВ, а после начала СВО отправился в числе военнослужащих на Донбасс. За выполнение боевых задач был награжден Орденом Мужества.

Сейчас участник СВО учится на третьем курсе лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А.Вагнера и работает в Городской клинической больнице №4.

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