В Перми на сутки без воды останется часть Мотовилихинского района

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 27 мая, в 10.00 компания «НОВОГОР-Прикамье» будет менять водопроводные трубы по улицам Восстания, 1905 года и Зенкова. На время ремонта специалисты вынуждены на сутки ( до 10.00 28 мая) перекрыть холодную воду.

Краны пересохнут во всем микрорайоне Вышка-1, а также в домах по улицам:

- Малая Висимская, 2а-9,

- Висимская, 4а, 2, 1-21

- Восстания, 55, 43-61,

- Зенкова, 1,1а, 19, 20, 22,

- Республиканская, 6-35,

- Красная площадь, 1, 4а

- Восстания, 35, 39, 50, 54,

- Пролетарская, 39, 47,

- Клыкова, 1-18.

В НОВОГОРе отмечают, что современный трубопровод (из полиэтилена низкого давления) восстановит пропускную способность сетей, улучшит качество водоснабжения жителей, так же он необходим для надежной организации пожаротушения.