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НовостиОбщество26 мая 2023 15:42

30 мая из пермского аэропорта стартуют прямые рейсы в Баку

Вылеты до столицы Азербайджана будут еженедельными
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 мая начинается полетная программа из Перми в Баку. Рейсы уже появились в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Вылеты до столицы Азербайджана будут еженедельными - каждый вторник. Осуществлять перелеты будет авиакомпания «ИрАэро» на самолетах Superjet вместимостью 100 пассажиров. Время в пути составит почти шесть часов. Программа запланирована до 24 октября 2023 года. Согласно информации на сайте перевозчика стоимость билета в одну сторону начинается от 23,4 тысяч рублей.

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