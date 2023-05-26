В Перми на две недели частично закроют движение по улице Уинской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на две недели полностью перекроют движение транспорта по одному из направлений улицы Уинской. Речь идет об участке, который расположен между улицами Юрша и Грибоедова. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Ограничение начнет действовать с 10 утра 27 мая и продлится до 10.00 часов 10 июня. Автомобилисты смогут объехать данный участок дороги по полосе встречного движения.

Автобусная остановка перенесена на прежнее место. Теперь она расположена возле дома №74 по улице Грибоедова.

В Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края пояснили, что ограничение связано со строительством первого этапа новой дороги «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной» (ТР-53). Водителей просят быть более внимательными и с пониманием отнестись к временному перекрытию.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

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