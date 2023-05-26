Минпромторг РФ пытается оспорить продажу завода имени Дзержинского в Перми

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Министерство промышленности и торговли РФ просит признать недействительными торги по продаже имущественного комплекса машиностроительного завода имени Дзержинского в Перми. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Пермского края. Заседание по рассмотрению дела запланировано на 19 июня. Об этом сообщает Business class.

Также федеральное ведомство просит ввести обеспечительные меры в виде запрета на заключение договора купли-продажи имущества завода. Так как соглашение с победителем торгов было заключено 22 мая, суд отклонил данную просьба. Компания привлечена к делу в качестве третьего лица.

Завод Дзержинского изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию. В процедуре банкротства он находится с 2005 года. В прошлом году завод перешел на работу в три смены из-за возросшего гособоронзаказа.

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