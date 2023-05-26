Уволен генеральный директор Пермского порохового завода Сергей Ляшенко

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор ВКП «Пермский пороховой завод» Сергея Ляшенко покидает должность. Госкорпорация «Ростех», в структуру которого входит предприятие, расторгла с ним трудовой контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, сейчас исполняющим обязанности гендиректора Пермского порохового завода назначен Леонид Козлов. Ранее он работал первым заместителем гендиректора предприятия.

Напомним, ФКП «Пермский пороховой завод» - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей и стартово-разгонные системы для ракет.

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