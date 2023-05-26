Аномальная жара в Пермском крае завершится на следующей неделе

Воздух в дневные часы прогреется лишь до +20…+25 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномально жаркая погода на территории Пермского края завершится на следующей неделе. В ближайшие три дня продолжится вынос тропического воздуха. Температура будет на 9-12 градусов выше климатической нормы. В дневные часы ожидается прогрев до +30…+31 , рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

При этом на северо-западе Прикамья будет немного прохладнее. Также возможны грозы со шквалами до 20 метров в секунду и более.

Днем в понедельник, 29 мая, в Пермском крае ожидается прохождение холодного фронта. Однако перед ним столбики термометров еще поднимутся до отметки +25…+30 . Дожди и грозы снова пройдут в западной и северной части региона. Есть вероятность сильных шквалов.

А уже 30 мая в Прикамье ожидается заметное похолодание. Воздух в дневные часы прогреется лишь до +20…+25 градусов.

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