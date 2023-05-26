В Прикамье с начала сезона клещи покусали 4,5 тысячи человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала сезона от клещей пострадал 4571 человек. В их числе 1030 детей, сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.

Чаще всего клещи кусали в индивидуальных садах — 2102 случая, в лесу — 1371 и на придомовой территории частного сектора — 959.

Среди клещей 34,2% инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 1,4% — энцефалитом. Также 4,2% клещей — переносчики моноцитарного эрлихиоза и 2,1% — гранулоцитарного анаплазмоза.

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