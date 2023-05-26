В Прикамье в сельхозоборот вернут более 8 тысяч гектаров заброшенных земель

Фото: permkrai.ru

На заседании краевого правительства 25 мая обсудили ряд вопросов, направленных на развитие аграрной отрасли в Пермском крае.

Как рассказал Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков, регион второй год участвует в программе Министерства сельского хозяйства, которая позволяет привлекать средства для вовлечения земель под севооборот. Программа началась в прошлом году, регион отработал по ней порядка 350 гектар.

Сейчас планируется изменить порядок субсидирования на возмещения затрат муниципалитетам по постановке на учет свободных земель сельхозназначения. После формирования земельного участка необходимо в течение двух лет передать его сельхозпроизводителям. В этом году планируется поставить на учет и передать аграриям более 8 тысяч гектар. На эти цели выделены средства из федерального и краевого бюджетов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что одна из задач данной меры поддержки – увеличить количество земель по севооборот, а также помочь аграриям получать участки для сельскохозяйственной деятельности.

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