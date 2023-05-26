В Пермском крае выявили пять нелегальных кредитных компаний

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам первого квартала текущего года в Пермском крае выявили пять нелегальных участников финансового рынка. Все они незаконно выдавали займы жителям региона. Об этом сообщили в пермском Отделении Банка России.

– Брать деньги у нелегалов опасно. Они могут начислять огромные проценты, а в случае просрочек выбивать долги шантажом и угрозами. Кроме того, такие компании могут даже специально создавать условия, чтобы человек не мог оплатить заем вовремя. Например, указывают неверные реквизиты или дают неточный график платежей, - отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

По закону, выдавать займы населению могут только микрофинансовые организации, а также ломбарды или кредитные потребительские кооперативы. Правда, для этого они должны состоять в реестрах Банка России. В случае несоблюдения данного условия, считается, что компания ведет финансовую деятельность незаконно, а потребители могут быть обмануты. Соответственно, выявленные компании данное условие не соблюдали.

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