В Прикамье начнут штрафовать за неисполнение решений оперштаба в условиях СВО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ввели штрафы за неисполнение решений губернатора и оперативного штаба в условиях СВО. Законопроект 25 мая был принят в двух чтениях депутатами Заксобрания региона.

Как отмечается в проекте закона, нарушения влекут угрозу агрессивных действий в отношении субъектов РФ со стороны недружественных государств, а также подрывают территориальную и общественную безопасность в регионе.

Для граждан штраф составляет 1-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 10-20 тысяч и для юрлиц — 20-50 тысяч.

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