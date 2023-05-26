В Пермском крае сосед спас ребенка из горящего дома

Фото: Федор СКВОРЦОВ

В ночь на 25 мая во время пожара в частном жилом доме в Березниках погибла женщина, а также пострадал ребенок. Огонь охватил около 169 квадратных метров. Подробности рассказали в МЧС по Пермскому краю.

– Сообщение о пожаре по улице Суворова поступило в 1.40 по местному времени. На место происшествия были направлены 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Происходило горение дома и надворных построек, - пояснили в пресс-службе МЧС.

Благодаря решительным действиям соседа из горящего дома удалось спасти девочку. Мужчина выбил дверь и вывел ее на улицу. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в больницу.

В 2.30 пожарные потушили огонь. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме обнаружили погибшую 68-летнюю женщину.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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