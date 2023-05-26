«Амкар» не смог получить лицензию для выхода в первый дивизион

Фото: ФК «Амкар Пермь»
Пермский ФК «Амкар»получил отказ в лицензии, которая позволяет выступать в Российской премьер-лиге и Первой лиге. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Причиной отказа стало невыполнение обязательных критериев. Всего отказ получили девять российских клубов. У них есть возможность подать жалобу. В таком случае она будет рассмотрена 29 мая.
Сезон еще не закончился. В рамках Второй лиги «Амкару» предстоит сыграть еще два матча, однако уже известно, что пермская команда вновь не смогла выйти в Первую лигу.
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