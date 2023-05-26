Предприятия Прикамья могут получить субсидию на производство и реализацию рыбы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 25 мая, в ходе заседания правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию рыбы.

Новая региональная мера поддержки направлена на создание условий для развития агрохозяйств, производящих товарную рыбу. После нововведения на прилавках по доступным ценам появится больше разнообразной свежей рыбы, выращенной в Прикамье: осетра, муксуна, форели, лосося.

Как рассказал Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков, воспользоваться господдержкой могут сельхозпроизводители, являющиеся добросовестными налогоплательщиками и включенные в реестр получателей господдержки. А также те, которые реализует рыбу через федеральную систему контроля ФГИС «Меркурий».

Компенсировать можно часть затрат на корма и кормовые добавки, электроэнергию и содержание имущественного комплекса, которое используется в производстве. Также предприниматель должен иметь рыбоводный участок или земельный участок для осуществления товарного производства рыбы.

Прием документов на получение данной субсидии будет проходить в течение десяти дней – с 16 по 26 июня. Прием документов на получение субсидий будет проходить в ГКУ «Центр развития агробизнеса» в формате «Одного окна».

По словам главы ведомства, у данной субсидии две задачи. Во-первых, компенсировать аграриям рост стоимости импортных кормов, а во-вторых, направить сельхозтоваропроизводителей реализовывать продукцию через систему ФГИС «Меркурий».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин призвал глав территорий проинформировать производителей, занятых в рыбоводстве, о новой мере поддержки. «Важно держать обратную связь и узнавать насколько поддержка эффективная и нуждается ли она в корректировке», – резюмировал Дмитрий Махонин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65