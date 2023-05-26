Сергей Жигунов, Мария Шукшина, Елизавета Арзамасова и другие известные актеры приедут в Пермь на фестиваль «Медвежонок»

Сергей Жигунов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Перми с 1 по 4 июня пройдет Всероссийский кинофестиваль «Медвежонок». В его программу более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

Конкурсную программу полнометражных фильмов оценят режиссер Антон Богданов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, актер театра и кино Иван Добронравов, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов.

Членами жюри конкурса анимации стали актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, актер и музыкант Глеб Калюжный, а также актеры Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова.

Также на фестивале будет работать детское жюри, в которое вошли юные пермяки, достигшие успехов в учебе, спорте и творчестве.

Ожидается приезд известных режиссеров и продюсеров, таких как Александр Войтинский, Илья Учитель, Алексей Тельнов, Карен Оганесян, а также популярных актеров, которые будут представлять фильмы со своим участием в рамках кинопрограммы, либо выступят звездными гостями фестиваля: Сергей Жигунов, Игорь Ознобихин, Ксения Отинова, Ольга Виниченко, Сергей Гилев.

Показы фестивальных фильмов пройдут в кинотеатре «Синема5», кинотеатрах сети «Синемапарк», кинотеатре «Премьер».