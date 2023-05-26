В Пермском крае планируют открыть 12 пляжей и более 40 мест отдыха у воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этим летом на территории Пермского края планируется открыть 12 официальных пляжей, а также более 40 мест массового отдыха у воды. Об этом на заседании краевого правительства сообщил первый замминистра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов.

Пляжи будут расположены в Пермском, Чайковском и Добрянском округах. Кроме того, места массового отдыха у воды организуют в 20 муниципалитетах региона, в том числе четыре в Перми. Традиционно купальный сезон откроется в Прикамье в июне.

Для обеспечения безопасности людей у водоемов на время купального сезона выставят спасательные посты. В неорганизованных и опасных для купания местах будут установлены соответствующие запрещающие знаки и информационные аншлаги.

Жителям Прикамья напоминают, что за нарушение правил отдыха у воды предусмотрена административная ответственность. Так, для физических лиц грозит штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юрлиц – до 50 тысяч рублей.

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