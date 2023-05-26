В Прикамье стоимость проезда в междугородних автобусах подняли до 35 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минтранс Пермского края изменил тарифы на проезд в межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории Перми. Об этом сообщает Business Class.

С 25 мая стоимость поездки в черте города подняли до 35 рублей. Такая же цена установлена в городском общественном транспорте. Изменения действуют на маршрутах №100 (Милиционера Власова — д. Петровка), №102 (Мошни — Автовокзал), №103 (Автовокзал — Шемети), №104 (Автовокзал — Гамово), №108 (Автовокзал — Аэропорт Большое Савино), №109 (Автовокзал — Култаево), №120 (Медовый микрорайон — Автовокзал).

С 26 мая добавились еще два маршрута: №112 (Автостанция Южная — кооператив Машиностроитель) и №115 (Милиционера Власова — пос. Сокол). Планируется постепенно поднять цену на всех междугородних автобусах, которые проезжают через Пермь.

Напомним, что стоимость проезда в пермских автобусах и трамваях подняли до 35 рублей в середине апреля. Старый тариф в 33 рубля продержался чуть более года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65