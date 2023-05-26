В Пермском крае на выходных будет жара до +32 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходных в Прикамье может стать еще жарче. Засуха продолжит усиливаться и станет близкой к рекордным значениям. При этом местами пройдут осадки. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 27 мая, малооблачная погода. Кратковременные дожди возможны в западной и северной частях региона, местами гроза. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, а днем +27…+32. Ветер 4-9 м/с, но при грозе порывы могут достигать 17 м/с. В Перми без осадков.

В воскресенье, 28 мая, ночью +12…+17 градусов, днем снова +27…+32. Ситуация с дождем и грозами не изменится. В Перми вновь без осадков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65