В Прикамье до 1 млн рублей повысили штраф за борщевик

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Заксобрания Пермского края 25 мая приняли законопроект о повышении штрафов за отсутствие мер по борьбе с борщевиком Сосновского.

Теперь для граждан штраф составит 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч, а для юрлиц — 150 тысяч-1 млн. Ожидается, что теперь собственники земель, где растет опасный сорняк, будут ответственнее подходить к борьбе с ним.

Сейчас в Прикамье борщевиком засорено примерно 59 га земли.

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