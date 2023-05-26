В Прикамье до 1 млн рублей повысили штраф за борщевик

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Депутаты Заксобрания Пермского края 25 мая приняли законопроект о повышении штрафов за отсутствие мер по борьбе с борщевиком Сосновского.
Теперь для граждан штраф составит 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч, а для юрлиц — 150 тысяч-1 млн. Ожидается, что теперь собственники земель, где растет опасный сорняк, будут ответственнее подходить к борьбе с ним.
Сейчас в Прикамье борщевиком засорено примерно 59 га земли.
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